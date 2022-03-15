У КМДА повідомили, що ніч у столиці була неспокійною. Місто під ранок знову опинилося під обстрілами.

Увага У Києві снаряди влучили у ще дві багатоповерхівки: 2 загиблих – жахливі фото руйнувань

Київ під ранок знову опинився під обстрілами: пошкоджені три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі та станція метро "Лук'янівська",

– йдеться у повідомленні.

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Пошкоджені два житлові будинки 9 та 16 поверхів у Святошинському районі, 10-поверховий житловий будинок у Подільському районі, будинок у приватному секторі Дарницького району.

Пошкоджено наземну частину станції метро "Лук’янівська". Лінія метрополітену працює.

На місцях вибухів працюють пожежники, медики та інші служби. інформація про потерпілих буде пізніше. Наразі триває евакуація.

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