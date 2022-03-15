Боєприпас влучив у 16-поверхову житлову споруду. Вогонь охопив кожен поверх.
До теми У кількох районах Києва чули вибухи: ракета могла влучити у житловий квартал
На місці події рятувальники знайшли тіла двох загиблих людей. Працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалось евакуювати 27 громадян. Загалом ліквідації наслідків обстрілу залучили 45 рятувальників особового складу та 6 одиниць техніки.
Шістнадцятиповерховий будинок / Фото Ігоря Крупи
Вогонь охопив будинок / Фото Ігоря Крупи
На місці працювали вогнеборці / Фото ДСНС
Росіяни зруйнували будинок / Фото ДСНС
Ще одна пожежа
Також 15 березня боєприпас влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок Святошинського району. У ДСНС зазначили, що сталося незначне пошкодження з локальними загоряннями на поверхах. Залучили 10 рятувальників та 5 одиниць техніки.
Київ 15 березня / Фото ДСНС
Дев'ятиповерхівка / Фото ДСНС
Пожежу подолали працівники ДСНС / Фото ДСНС