Як наслідок у будинку виникла пожежа.

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У Києві боєприпас потрапив у багатоповерхівку

Боєприпас потрапив у столичний десятиповерховий житловий будинок. Це призвело до виникнення загоряння з 1 по 5 поверхи. На щастя, пожежу вдалося локалізувати о 06:46, вже о 06:51 вогонь було ліквідовано.

Українські рятувальники врятували 1 особу. Цю людину забрали до лікарні. У ДСНС повідомили, що на місці працювали 10 людей з особового складу та 2 одиниці техніки їхнього відомства у Києві.

У Києві боєприпас потрапив у багатоповерхівку / Фото ДСНС

У Києві боєприпас потрапив у багатоповерхівку / Фото ДСНС

У Києві боєприпас потрапив у багатоповерхівку / Фото ДСНС

Боєприпас потрапив у столичну багатоповерхівку: дивитися відео

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