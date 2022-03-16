Выходить на улицу и общественные места запрещено. Это можно делать только тем людям, у которых есть специальные пропуска.
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Это вынужденные меры, цель которых – защитить жителей региона. Просим всех подготовиться к тому, что ближайшие полтора дня вы проведете в собственных помещениях или укрытиях,
– заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Он добавил, что власти и все областные службы делают все необходимое для безопасности населения.
Заметим, комендантский час был введен также в Киеве. Это произошло после того, как российские террористы запустили снаряды в три многоэтажки столицы.
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