Прежде Виталий Кличко отметил, что Россия продолжает бомбить и уничтожать украинские города. И что добралась она и до самой столицы. После ночной атаки на Киев приняли решение ввести долгий комендантский час.

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Комендантский час в Киеве продлится до 17 марта

Виталий Кличко подчеркнул, что ситуация сейчас сложная и опасная. Поэтому военное командование приняло решение:

15 марта, с 20:00 до 07:00, 17 марта, в Киеве будет действовать комендантский час.

Глава города отметил, что во время него запрещено передвигаться по Киеву без спецпропусков. Покидать свои дома можно будет только для того, чтобы дойти до укрытия.

Прошу всех киевлян подготовиться к тому, что придется быть дома, а по сигналу тревоги – в укрытии,

– подчеркнул он.

Смотрите видеообращение Виталия Кличко к киевлянам:

Не в последнюю очередь такое решение связано с тем, что в результате вражеских ударов по столице в одной многоэтажке погибли, по предварительным данным, два человека. Еще около 30 эвакуировали. На местах работают медики и спасатели.

Столица, сердце Украины будет обороняться. И Киев, являющийся сегодня символом и форпостом европейской свободы и безопасности, мы не сдадим! На колени нас не поставят,

– сказал он.

Также он попросил всех мужчин-киевлян, вывозивших свои семьи из города, возвращаться в столицу. Виталий Кличко отметил, что сейчас не время для того, чтобы где-то сидеть и сочувствовать.

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