Київський суд відпустив чоловіка, який з гранатою намагався пограбувати обмінник

Злочинець вимагав від касирки гроші та погрожував підірвати гранату. Інцидент стався у червні цього року на вулиці Наталії Ужвій у Подільському районі Києва.

Чоловіка затримали під час спецоперації. Під час розглядання обвинувального акту в суді його визнали винним. Однак замість реального ув'язнення злочинець отримав два роки умовно.

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Чи набуло покарання сили, невідомо. Якщо ні, прокурори, можливо, подаватимуть на вирок апеляцію.

Граната була навчальною

Поліцейські дізналися про вчинення злочину від самої касирки. Жінка повідомила їм про нападника, який погрожував їй гранатою.

Коли працівниця обмінника натисла тривожну кнопку, зловмисник втік.

Правоохоронці досить швидко встановили особу розбійника. Ним виявився місцевий мешканець.

Чоловіка затримали бійці спецназу. У нього знайшли навчальну гранату.

У Подільському районному суді столиці визнали фігуранта справи винним, однак призначили йому максимально м'яке покарання – 3 роки ув'язнення. Втім, реальний термін позбавлення волі для нього замінили на іспитовий. Відтепер злочинцю доведеться 2 роки з'являтися до дільничого.

Якщо протягом випробувального терміну засуджений скоїть якесь правопорушення, його мають відправити за ґрати. За умови дотримання ним всіх вимог, судимість чоловіка погасять.