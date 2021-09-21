Київський суд відпустив винуватців смертельної ДТП під нічний домашній арешт

Суд обрав запобіжні заходи водіям Volkswagen та Chevrolet, які порушили правила дорожнього руху та здійснили жахливу смертельну ДТП у Києві. Аварія сталася 19 вересня на перехресті Великої кільцевої дороги та вулиці Газопровідної.

Внаслідок зіткнення мікроавтобус німецького виробництва відлетів у зупинку та на смерть збив 22-річну дівчину. Як стверджують слідчі, до аварії призвело порушення саме обох водіїв.

Дивіться також Поспішав на світлофорі й забрав життя: деталі загибелі дівчини на зупинці в Києві

Їх затримали на місці ДТП. 21 вересня Шевченківський районний суд відпустив обох автовласників під нічний домашній арешт.

Проїхали на жовтий



Легковик викинуло далеко за межі дороги / Фото поліції Києва

Як стверджують правоохоронці, водій Chevrolet Cruze значно перевищував швидкість та виїхав на перехрестя на заборонений сигнал.

Рухався на жовтий й водій Volkswagen Crafter.

Внаслідок удару досить потужний мікроавтобус розкрутило та відкинуло у зупинку. 22-річна дівчина отримала не сумісні з життям травми.



Транспортні засоби ударилися з шаленою силою / Фото поліції Києва

За фактом загибелі потерпілої правоохоронці порушили кримінальне провадження. Інцидент інкримінували як порушення ПДР, яке призвело до смерті людини.

Якщо фігурантів провадження визнають винними, їм загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з забороною керувати машинами на 3 роки після звільнення.