Від отриманих травм потерпіла померла на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Попередньо, причиною ДТП стало нехтування правилами руху.

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Chevrolet на заборонений жовтий сигнал світлофора

За даними слідства, водій легковика суттєво перевищував швидкість. Ба більше, на перехрестя з вулицею Газопровідною він виїхав на жовтий сигнал світлофора, що забороняє рух.

У підсумку Chevrolet зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen Crafter. Останній, зі свого боку, повертав ліворуч, але не впевнився, що такий маневр буде безпечним.

Після зіткнення Chevrolet продовжив рух у некерованому стані та виїхав на узбіччя. Там автівка й наїхала на дівчину-пішохода.



Обидва водії порушили правила руху / Фото Нацполіції Києва

Водіїв затримали та повідомили про підозру

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу про порушення правил безпеки рух, що стали причиною смерті.

Невдовзі обидвом порушникам мають обрати запобіжні заходи – тримання під вартою. Якщо ж їхню вину доведуть, їм загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. Також водіїв можуть позбавити прав на строк до 3 років.

Наразі слідчі встановлюють причини та обставини ДТП. Зокрема, призначили низку відповідних експертиз.

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Volkswagen влетів у зупинку внаслідок зіткнення з Chevrolet / Фото Нацполіції Києва