В результате столкновения микроавтобус немецкого производства улетел в остановку и насмерть сбил 22-летнюю девушку. Как утверждают следователи, к аварии привело нарушение именно обоих водителей.

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Их задержали на месте ДТП. 21 сентября Шевченковский районный суд отпустил обоих автовладельцев под ночной домашний арест.

Проехали на желтый



Легковушку выбросило далеко за пределы дороги / Фото полиции Киева

Как утверждают правоохранители, водитель Chevrolet Cruze значительно превышал скорость и выехал на перекресток на запрещающий сигнал.

Двигался на желтый и водитель Volkswagen Crafter.

В результате удара достаточно мощный микроавтобус раскрутило и отбросило в остановку. 22-летняя девушка получила несовместимые с жизнью травмы.



Транспортные средства ударились с бешеной силой / Фото полиции Киева

По факту гибели потерпевшего правоохранители возбудили уголовное производство. Инцидент инкриминировали как нарушение ПДД, которое привело к смерти человека.

Если фигурантов производства признают виновными, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с запретом управлять машинами на 3 года после освобождения.