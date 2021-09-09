На київській трасі розмістили білборд із живою дівчиною: відео з місця

У Києві біля траси встановили білборд разом із живою дівчиною, яка лежить на дивані. Ймовірно, він розташований біля торгового центру Lavina Mall.

У мережі опублікували відео, на якому дівчина, вітаючись, махає рукою. Про "живий" білборд розповіли 9 вересня.

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Відео знімала пасажирка з авто, яке їхало назустріч. Вона сказала до водія, щоб він посигналив. Він зробив це і у відповідь дівчина на білборді помахала рукою.

Вона лежала на жовтому дивані, що був прикріплений до рекламного поста. Навколо стояли чоловіки, які спостерігали за ситуацією. Подейкують, що білборд розташований біля торгового центру Lavina Mall.

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У коментарях люди жартують над "живою" рекламою. Ось кілька реакцій: