В сети опубликовали видео, на котором девушка, здороваясь, машет рукой. О "живом" билборде рассказали 9 сентября.

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Видео снимала пассажирка из авто, которое ехало навстречу. Она сказала водителю, чтобы он посигналил. Он сделал это и в ответ девушка на билборде помахала рукой.

Она лежала на желтом диване, который был прикреплен к рекламному посту. Вокруг стояли мужчины, которые наблюдали за ситуацией. Говорят, что билборд расположен возле торгового центра Lavina Mall.

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В комментариях люди шутят над "живой" рекламой. Вот несколько реакций: