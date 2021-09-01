Київській учень впав з козирка школи під час катання на велосипеді: епічне відео

Хлопець вирішив показати трюк та ефектно зістрибнути з плити козирка навчального закладу, однак приземлення не було вдалим. Стався інцидент 1 вересня у київській школі №212.

Запис досить серйозного падіння підлітка з висоти 2 поверху зробили очевидці інциденту. За попередніми даними, райдер не отримав серйозних травм.

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Втім, медики зазначають, що ушкодження від такого падіння можуть проявитися через деякий час.

Знімав відео для тіктока

Інцидент стався близько 15:00 на території школи №212 на вулиці Курчатова, 18/2 у Києві.

Хлопець у шоломі піднявся на козирок будівлі, після чого розігнався та намагався перестрибнути через сходинки.

Приземлитися на обидва колеса йому не вдалося, тому спортсмен втратив рівновагу та досить сильно вдарився.

Після падіння хлопець швидко підвівся на ноги. Швидку йому нібито не викликали.

Дивіться відео падіння хлопця з козирка школи у Києві: