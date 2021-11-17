Київський ЖЕК похизувався ремонтом ліфту перед мешканцем, який його і зробив

У Києві компанія з обслуговування багатоквартирного будинку привласнила собі заслуги його мешканця. Вона відзвітувала про ремонт ліфту, якого не робила. Курйозне фото з'явилося у мережі 17 листопада.

Для достовірності чоловік оприлюднив скриншот своєї переписки із представниками компанії. У ній йому продемонстрували виконану ним же роботу.

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З'ясувалося, що впродовж кількох місяців мешканець будинку просив компанію з обслуговування замінити лінолеум на підлозі в ліфті. Однак на його скарги ніхто не реагував, і він взяв ініціативу в свої руки.

Чоловік витратив власні кошти і таки перестелив покриття. Після цього співробітники компанії надіслали йому фото оновленого ліфту й радісно повідомили, що виконали його прохання.

Киянина вкрай здивував такий поворот, і він нагадав, що всі роботи виконав власноруч і за свої ж гроші.



Працівники компанії з обслуговування осоромилися в діалозі з мешканцем будинку / Фото з телеграм-каналу "Київ News"

Текст публікації "Київ News":

До кумедного абсурдна ситуація. У Києві чоловік намагався домогтися заміни лінолеуму в ліфті від ЖЕКу. Не дочекався, зробив сам. І після цього ЖЕК надіслав фото, – мовляв, готове.