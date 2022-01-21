Київського комунальника та підрядника судитимуть за крадіжку 720 тисяч гривень

Начальника відділу комунальної компанії, яка обслуговує житловий фонд Шевченківського району Києва та директора будівельної фірми підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. 21 січня обвинувальний акт щодо посадовця та підприємця передали до суду.

За даними слідства, комунальник та очільник приватної компанії незаконно заволоділи 720 тисячами гривень та підробили технічну документацію. Оборудку зловмисники нібито вчинили під час проведення капітального ремонту інженерних мереж двох будинків.

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Йдеться про заміну труб на вулицях Турчина та Січових Стрільців.

Використали більш дешеві матеріали

Правоохоронці кажуть, що у 2020 році Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської райдержадміністрації уклала договори підряду з приватною компанією.

Надалі будівельники нібито мали використати алюмінієві труби, але замінили їх на поліпропіленові, вартість яких є значно нижчою.

При цьому за документами комунальник нібито вказав, що підрядники зробили все відповідно до замовлення.

Згідно з даними експертизи, внаслідок оборудки бюджет Києва отримав понад 720 тисяч гривень збитків.

Поліцейські, які розслідували злочин, підозрюють очільника приватної компанії у службовому підробленні та привласнені майна за попередньою змовою в особливо великому розмірі. Посадовцю крім цього інкримінують ще й службову недбалість.

Якщо судді визнають фігурантів кримінального провадження винними, їм загрожує від 5 до 8 років ув'язнення з забороною займати певні посади на 3 роки після звільнення.

Коли саме у Шевченківському районному суді Києва почнуть розглядати справу по суті, наразі невідомо.