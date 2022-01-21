Мовиться про будівництво Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива з атомних електростанцій у Чорнобильській зоні. Чиновники нібито обговорювали, як приховати його зрив.
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Варто зауважити, що упродовж 30 років Україна вивозила відпрацьоване паливо у Росію. За це держава-агресорка щороку отримувала сотні мільйонів доларів. Тож будівництво власного сховища є для нашої держави вкрай важливим.
Нарада в кабінеті топменеджера "Енергоатому"
На аудіо, які опинилися у розпорядженні журналістів, чути голос, схожий на голос Миколи Божка. Чоловік є гендиректором підприємства "Атомпроектінжинірингом". Це підрозділ "Енергоатому", який виступає замовником будівництва сховища у Чорнобилі.
Розмова, зафіксована на аудіо, свідчить про те, що частина грошей – зникла. Тож в "Енергоатомі" нібито намагалися вирішити, як це приховати. Серед варіантів – через стару закупівлю або ж вже із новими підрядниками.
"Гроші – сп***ені"
Як чути на оприлюднених записах, Божко міг обговорюти з колегами різні фінансові питання. Посадовець запевнив їх, що "ніхто нікого топити не буде". Мовляв, навпаки, де можна – допомагатимуть й "витягуватимуть".
Давайте із цим розбиратися предметно. Можна попросити вас все-таки об'єктивно. Ви ж розумієте, що гроші пішли, продані, сп***жені (вкрадені – 24 канал),
– каже Божко.
"Потрібно знаходити інші джерела фінансування. Їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не дуже розуміємо", – бідкався посадовець. "Мені потрібно було вас рятувати і себе. Тому ми пішли на реальні порушення. Ми заплатили вам гроші нецільові. До першої перевірки", – чути на аудіо записах. Судячи із цих розмов, мовиться про мільйони гривень з державного бюджету, виділені на будівництво об'єкту.
Ще один уривок з аудіозаписів / Ілюстрація "Схем"
Чиї голоси ще чути на записах:
- Ірини Мітічкіної, заступниці Божка;
- Миколи Годвана, заступника директора "Укрбудмонтажу" – г оловного підрядника;
- Михайла Бородавка, директора субпідрядника – "Укренергомонтажу";
- Валерія Петренка, директор ще одного субпідрядника – "Укратомприладу".
Ймовірні фігуранти записів не захотіли їх коментувати
Зазначимо, що учасники наради, особи яких встановили розслідувачі "Схем" відмовилися коментувати аудіозапис. При цьому, ніхто з них не заперечив, що такі переговори справді були. Журналісти намагалися поспілкуватися й з очільником "Енергоатому" Петром Котіним, а також з міністром енергетики Гермоном Галущенком – раніше він був віцепрезидентом цього ж підприємства. Втім, ніхто з них так і не надав відповіді.
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