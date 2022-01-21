Мовиться про будівництво Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива з атомних електростанцій у Чорнобильській зоні. Чиновники нібито обговорювали, як приховати його зрив.

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Варто зауважити, що упродовж 30 років Україна вивозила відпрацьоване паливо у Росію. За це держава-агресорка щороку отримувала сотні мільйонів доларів. Тож будівництво власного сховища є для нашої держави вкрай важливим.

Нарада в кабінеті топменеджера "Енергоатому"

На аудіо, які опинилися у розпорядженні журналістів, чути голос, схожий на голос Миколи Божка. Чоловік є гендиректором підприємства "Атомпроектінжинірингом". Це підрозділ "Енергоатому", який виступає замовником будівництва сховища у Чорнобилі.

Зверніть увагу! Журналісти стверджують, що отримали запис наради, яка відбулася 28 грудня 2020 року. Ймовірно, її учасниками були підрядники та субпідрядники, які до цього освоювали гроші на будівництво.

Розмова, зафіксована на аудіо, свідчить про те, що частина грошей – зникла. Тож в "Енергоатомі" нібито намагалися вирішити, як це приховати. Серед варіантів – через стару закупівлю або ж вже із новими підрядниками.

"Гроші – сп***ені"

Як чути на оприлюднених записах, Божко міг обговорюти з колегами різні фінансові питання. Посадовець запевнив їх, що "ніхто нікого топити не буде". Мовляв, навпаки, де можна – допомагатимуть й "витягуватимуть".

Давайте із цим розбиратися предметно. Можна попросити вас все-таки об'єктивно. Ви ж розумієте, що гроші пішли, продані, сп***жені (вкрадені – 24 канал),

– каже Божко.

"Потрібно знаходити інші джерела фінансування. Їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не дуже розуміємо", – бідкався посадовець. "Мені потрібно було вас рятувати і себе. Тому ми пішли на реальні порушення. Ми заплатили вам гроші нецільові. До першої перевірки", – чути на аудіо записах. Судячи із цих розмов, мовиться про мільйони гривень з державного бюджету, виділені на будівництво об'єкту.



Ще один уривок з аудіозаписів / Ілюстрація "Схем"

Чиї голоси ще чути на записах:

Ірини Мітічкіної, заступниці Божка;

Миколи Годвана, заступника директора "Укрбудмонтажу" – г оловного підрядника;

оловного підрядника; Михайла Бородавка, директора субпідрядника – "Укренергомонтажу";

"Укренергомонтажу"; Валерія Петренка, директор ще одного субпідрядника – "Укратомприладу".

Ймовірні фігуранти записів не захотіли їх коментувати

Зазначимо, що учасники наради, особи яких встановили розслідувачі "Схем" відмовилися коментувати аудіозапис. При цьому, ніхто з них не заперечив, що такі переговори справді були. Журналісти намагалися поспілкуватися й з очільником "Енергоатому" Петром Котіним, а також з міністром енергетики Гермоном Галущенком – раніше він був віцепрезидентом цього ж підприємства. Втім, ніхто з них так і не надав відповіді.

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