Речь идет о строительстве Централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива из атомных электростанций в Чернобыльской зоне. Чиновники якобы обсуждали, как скрыть его срыв.

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Следует отметить, что в течение 30 лет Украина вывозила отработанное топливо в Россию. За это государство-агрессор ежегодно получало сотни миллионов долларов. Поэтому строительство собственного хранилища для нашей страны крайне важно.

Совещание в кабинете топ-менеджера "Энергоатома"

На аудио, оказавшихся в распоряжении журналистов, слышен голос, похожий на голос Николая Божко. Мужчина является гендиректором предприятия "Атомпроектинжиниринг". Это подразделение "Энергоатома", которое выступает заказчиком строительства хранилища в Чернобыле.

Обратите внимание! Журналисты утверждают, что получили запись совещания, которое состоялось 28 декабря 2020 года. Вероятно, его участниками были подрядчики и субподрядчики, до этого осваивавшие деньги на строительство.

Разговор, зафиксированный на аудио, свидетельствует о том, что часть денег исчезла. Так что в "Энергоатоме" якобы пытались решить, как это скрыть. Среди вариантов – через старую закупку или уже с новыми подрядчиками.

"Деньги – сп***енные"

Как слышно на обнародованных записях, Божко мог обсуждать с коллегами разные финансовые вопросы. Чиновник заверил их, что "никто никого топить не будет". Мол, наоборот, где можно – будут помогать и "вытягивать".

Давайте с этим разбираться предметно. Можно попросить вас все же объективно. Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, изгнаны (украденные – 24 канал),

– говорил он.

"Нужно находить другие источники финансирования. Их нужно как-то узаконить. Как? Мы еще не очень понимаем", – жаловался чиновник. "Мне нужно было вас спасать и себя. Поэтому мы пошли на реальные нарушения. Мы заплатили вам деньги нецелевые. До первой проверки", – слышно на аудиозаписях. Судя по этим разговорам, говорится о миллионах гривен.



Еще один отрывок из аудиозаписей / Иллюстрация "Схем"

Чьи голоса еще слышны на записях:

Ирины Митичкиной, заместителя Божко;

Николая Годвана, заместителя директора "Укрбудмонтажа" – главного подрядчика;

Михаила Бородавко, директора субподрядчика – "Укрэнергомонтажа";

Валерия Петренко, директор еще одного субподрядчика – "Укратомприбора".

Вероятные фигуранты записей не захотели их комментировать

Отметим, что участники совещания, личности которых установили расследователи "Схем", отказались комментировать аудиозапись. При этом никто из них не возразил, что такие переговоры действительно были. Журналисты пытались пообщаться и с главой "Энергоатома" Петром Котиным, а также с министром энергетики Гермоном Галущенко – р аньше он был вице-президентом этого же предприятия. Впрочем, никто из них так и не ответил.

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