Ранее Украина вывозила отработанное ядерное топливо в Россию. И ежегодно платила стране-агрессору по меньшей мере 200 миллионов долларов.

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"Мы зависим от РФ относительно топлива и платим ей большие деньги за то, что мы вывозим и храним его. А потом все равно оно возвращается, то есть в экономическом вопросе – это точно не выгодно", – пояснил заместитель генерального директора "Атомпроектинжиниринг" Владимир Холоша.

Главные функции хранилища

Фактически новейший комплекс будет принимать отработанное ядерное топливо с 3 украинских атомных электростанций:

Ровненской;

Хмельницкой;

Южноукраинской.

Доставлять ядерные отходы будут по железной дороге в герметичных 160 тонных цистернах. Далее – краном перегружают в контейнер для хранения. И только потом на специальном транспорте будут доставлять на подготовленную площадку.

Хранилище отработанных ядерных отходов / Скриншот с видео 24 канала

Первые проблемы

Однако эта самая площадка, где совсем скоро должно храниться ядерное топливо, покрылась трещинами. И хоть нас заверили – их уже ликвидировали, но посмотреть не пустили.

Территория покрылась трещинами / Скриншот с видео 24 канала

Срочно начали заливать бетон не той марки, в плохие погодные условия, когда шел дождь и были заморозки. Появились эти трещины. В момент, когда открывали, ничего не исправили,

– заявила член Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарная.

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Впрочем, как поясняют эксперты, это далеко не единственная проблема. Ценный комплекс возведен быстро и не проведены необходимые испытания. Да и всех разрешений на его полноценный запуск пока нет.

Хранилище сделает невозможным давление Кремля

Строительство хранилища для отработанных ядерных отходов и отказ от услуг врага на 8 году войны из России – дело трудное, но нужное. Ведь украинский бюджет из этого только выиграет. К тому же это сделает невозможным давление Кремля на Украину.