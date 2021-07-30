Речь идет о Ровненской, Хмельницкой и Южно-Украинской атомных электростанциях. Топливо будут доставлять в централизованное хранилище, которое расположено в зоне отчуждения. Оно будет храниться там в течение 100 лет.

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Единственная ветка в зону отчуждения

По единственной ветке, которая соединяет Чернобыль с главными магистралями, был запущен тестовый поезд.

Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик сообщил, что был реконструирован участок между станциями Вильча и Янов.

О реконструкции

Было заменено и реконструировано 24,56 километра путей, еще средним ремонтом обновлено 4,3 километра.

Все работы на участке выполнялись в соответствии с правилами радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения.