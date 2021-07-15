Так, пути построили между станциями Вильча и Янов. Утверждают, что работы сделали в рекордные сроки.
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Как строили колею
Исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Иван Юрик отметил, что тендер выиграли в июне. Тогда же подписали соглашение с Энергоатомом о реконструкции. Вскоре начнет работать первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.
Всего отремонтировали 24,56 километра путей. В УЗ отметили, что все работы выполняли в соответствии с правилами радиационной безопасности.
Впоследствии туда будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ровненской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Топливо будет храниться там в течение 100 лет.
Новые поезда УЗ
- В начале этого лета Укрзализныця запустила 11 новых поездов до Черного и Азовского морей.
- Кроме того, возобновили курсирование поездов Днепр – Бердянск и Кривой Рог – Бердянск.
- С 1 июля курсирует поезд Житомир – Одесса через Винницу.
- С 12 июля 2021 года ездит поезд Кременчуг, Полтава, Харьков – Бердянск.
- Новый поезд к морю, Интерсити Харьков – Геническ, начнет курсировать уже 17 июля. Билеты уже есть в продаже.