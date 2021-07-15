Так, колії побудували між станціями Вільча та Янів. Стверджують, що роботи зробили в рекордні терміни.

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Як будували колію

Виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик зазначив, що тендер виграли у червні. Тоді ж підписали угоду з Енергоатомом про реконструкцію. Невдовзі почне працювати перше централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.

Загалом відремонтували 24,56 кілометра колій. В УЗ наголосили, що всі роботи виконували відповідно до правил радіаційної безпеки.

Згодом туди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південно-Української. Паливо зберігатиметься там протягом 100 років.

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