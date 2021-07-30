Йдеться про Рівненську, Хмельницьку та Південно-Українську атомні електростанції. Паливо доставлятимуть до централізованого сховища, яке розташоване у зоні відчуження. Воно зберігатиметься там протягом 100 років.

До теми Готуються запускати потяг: УЗ побудувала колію в Чорнобильську зону відчуження

Єдина гілка у зону відчуження

По єдиній гілці, яка поєднує Чорнобиль із головними магістралями, було запущено тестовий поїзд.

Виконувач обов’язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик повідомив, що була реконструйована ділянка між станціями Вільча та Янів.

Про реконструкцію

Було замінено та реконструйовано 24,56 кілометра колій, ще середнім ремонтом оновлено 4,3 кілометра.

Усі роботи на ділянці виконувалися відповідно до правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження.