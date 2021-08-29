Раніше Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо до Росії. І щорічно платила країні-агресорці щонайменше 200 мільйонів доларів.

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"Ми залежимо від РФ щодо палива і платимо їй великі гроші за те, що ми вивозимо та зберігаємо його. А потім все одно воно повертається, тобто в економічному питанні – це точно не вигідно", – пояснив заступник генерального директора "Атомпроектінжиніринг" Володимир Холоша.

Головні функції сховища

Фактично новітній комплекс прийматиме відпрацьоване ядерне паливо з 3 українських атомних електростанцій:

Рівненської;

Хмельницької;

Південноукраїнської.

Доправлятимуть ядерні відходи залізницею в герметичних 160 тонних цистернах. Далі – краном перевантажують в контейнер для зберігання. І лише потім спеціальним транспортом доставлятимуть на підготовлений майданчик.



Сховище відпрацьованих ядерних відходів / Скриншот з відео 24 каналу

Перші проблеми

Однак цей самий майданчик, де зовсім скоро має зберігатися ядерне паливо, покрився тріщинами. І хоч нас запевнили – їх вже ліквідували, але подивитися не пустили.



Територія покрилася тріщинами / Скриншот з відео 24 каналу

"Терміново почали заливати бетон, не тієї марки, в погані погодні умови, коли йшов дощ і були заморозки. З'явилися ці тріщини. У момент, коли відкривали, нічого не виправили", – заявила членкиня Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України Ольга Кошарна.

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Втім, як пояснюють експерти, це далеко не єдина проблема. Коштовний комплекс зведений швидкоруч та не проведені необхідні випробування. Та й всіх дозволів на його повноцінний запуск поки немає.

Сховище унеможливить тиск Кремля

Будівництво сховища для відпрацьованих ядерних відходів та відмова від послуг ворога на 8 році війни з Росії – справа важка, але потрібна. Адже український бюджет з цього лише виграє. До того ж це унеможливить тиск Кремля на Україну.