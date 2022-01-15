Эти деньги чиновник хотел взять за закрытие уголовного дела и возвращение изъятой при обыске в рамках этого дела собственности – 4 элитных автомобилей. Но в итоге попал за решетку.
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Обещал вернуть 4 изъятых элитных автомобиля и закрыть уголовное дело
О скандальной коррупционной оборудке в Офисе генпрокурора стало известно 13 января. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила в фейсбуке о разоблачении требовавшего взятку чиновника.
Речь идет о сумме в 150 тысяч долларов (это примерно 4,2 миллиона гривен), которые один из заместителей руководителя отдела в Офисе генпрокурора хотел получить за:
- Содействие в возвращении 4 дорогих автомобилей владельцу.
- И закрытие уголовного дела.
Элитные автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover, как отмечает САП, были изъяты во время обыска в рамках одного из уголовных производств.
В результате правоохранители задержали самого чиновника и посредника.
Подозреваемому прокурору избрали меру пресечения – содержание под стражей
Подозрение мужчине объявили в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. И уже 14 января, как сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в фейсбуке:
- Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей до 13 марта 2022 года.
- Но с правом внести залог в 2 миллиона и 471 тысячу гривен.
Подозреваемый прокурор сразу же был взят под стражу в зале суда.
Даже если он внесет залог, то не будет иметь права отлучаться с места жительства, общаться со свидетелями, а еще должен будет сдать паспорта и другие документы для выезда за границу, и носить электронное средство контроля.
Правоохранители поймали взяточника-прокурора с поличным / Фото САП и НАБУ
В этот же день:
- СБУ разоблачила оборонную оборудку на миллионный ущерб.
- В Одессе офицер спецсвязи потребовал деньги за военный билет.
- А ДБР объявило подозрения взяточникам, которые собрали 21 тысячу долларов с раненых воинов ВСУ.
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