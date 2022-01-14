Офицер еще в октябре 2021 года требовал от военнослужащего деньги. За это обещал отдать ему документы.

К теме Обещал "отмазать": чиновник офиса генпрокурора требовал взятку в 150 тысяч долларов

Взятка за военный билет

Известно, что военнослужащий уволился со службы. Когда пришел получить учетные документы и военный билет, столкнулся с требованием взятки.

Начальник отдела кадровой работы требовал 8 тысяч гривен. Его задержали во время получения неправомерной выгоды.



В Одессе задержали чиновника, вымогавшего взятку у военного / Фото "Думская"

Дело расследовали правоохранители Одесской области. По факту получения крупной взятки, коррумпированному должностному лицу грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Коррупция в Украине

К сожалению, случаи вымогательства денег со стороны должностных лиц случаются довольно часто. Недавно задержали чиновника одного из горсоветов на Львовщине.

Мужчина систематически вымогал взятки у застройщиков. За это обещал посодействовать в узаконивании вновь построенных домов на территории области.



Чиновник требовал взятки у застройщиков / Фото Львовской облпрокуратуры

Его поймали с поличным при получении тысячи долларов за согласование документации. Деньги изъяли, а нарушителя задержали.

В Киеве работники Государственного бюро расследований раскрыли схему хищения государственных денег. Речь идет о финансах, которые КГГА направляла на ремонты парков и скверов столицы.

Руководитель одного из коммунальных предприятий Киевской администрации попался во время получения почти 1,7 миллиона гривен. Задержали также посредника, который принимал участие в реализации схемы.



Задержали участников коррупционной схемы в КГГА / Фото ГБР

По неофициальной информации в телеграм-канале "Київ Влада", среди задержанных есть помощник заместителя начальника управления капитальных вложений "Киевзеленстроя" Владимира Ляховича. Говорится о Тарасе Бойправе.