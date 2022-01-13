Прокурор обещал "отмазать" фигуранта дела

Прокурора и его посредника разоблачили 13 января. Им уже объявили сообщение о подозрении.

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По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, злоумышленник обещал передать взятку руководству Офиса генпрокурора.

За 150 тысяч долларов чиновник должен был:

вернуть фигуранту 4 элитных автомобиля: Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover). Их изъяли следователи во время обысков;

закрыть уголовное дело.

В чем подозревают начальника участка:

подстрекательстве к совершению преступления;

покушении на преступление;

предложении предоставить неправомерную выгоду должностному лицу;

мошенничестве.

В то же время его посреднику сообщили о подозрении за подстрекательство к совершению преступления и предложение взяточничества.

Первоочередные следственные действия продолжаются. Осуществляем обыски по местам проживания, работы и в других помещениях, которыми пользуются эти лица,

– рассказали в САП.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Полный текст публикации САП в телеграме:

На подстрекательстве к предоставлению 150 тысяч долларов неправомерной выгоды разоблачен заместитель начальника одного из отделов Офиса Генерального прокурора.

13 января 2022 года разоблачили заместителя начальника отдела Офиса Генерального прокурора и посредника в подстрекательстве третьего лица к предоставлению 150 тысяч долларов США неправомерной выгоды якобы руководству Офиса Генерального прокурора и покушении на мошенничество.

Указанные средства должны быть переданы за принятое решение о возврате 4 дорогостоящих автомобилей (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), изъятых в ходе обысков, и последующее закрытие уголовного производства.

Работнику Офиса Генерального прокурора и посредника сообщено о подозрении в совершении тяжкого и особо тяжкого коррупционных преступлений. Действия работника Офиса квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Его пособника – по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Первоочередные следственные действия продолжаются, В частности осуществляются обыски по местам жительства, работы и в других помещениях, которыми пользуются эти лица.

Решается вопрос о применении к подозреваемым мер пресечения.