Прокурор обіцяв "відмазати" фігуранта справи
Прокурора та його посередника викрили 13 січня. Їм вже оголосили повідомлення про підозру.
За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зловмисник обіцяв передати хабар керівництву Офісу генпрокурора.
За 150 тисяч доларів посадовець мав:
- повернути фігуранту 4 елітних автомобілі: Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover). Їх вилучили слідчі під час обшуків;
- закрити кримінальну справу.
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