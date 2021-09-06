У Київському барі не пустили 3-річну дівчинку до вбиральні, бо та – "для персоналу"

Бариста заборонив піти до туалету дитині, яка кожного дня з батьками відвідує цей заклад. Мотиви такого вчинку працівника кафе залишаються невідомими.

За словами телеведучої Інни Мірошниченко, з донькою якої стався цей прикрий випадок, вона намагалася з'ясувати всі обставини інциденту у власниці. Втім, жінку заблокували без якихось пояснень та вибачень.

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Сталася ця подія днями в одному з барів на вулиці Вишгородській, 45.

Санвузол лише для персоналу

За словами потерпілої, вона кожного дня купляє собі в цьому кафе каву та солодощі для дитини.

Дівчинка сиділа з мамою за столиком на вулиці, після чого забігла всередину та попросилася до туалету. Однак бариста їй відмовив та сказав, що користуватися вбиральнею можуть тільки працівники закладу.

Після повернення додому Мірошниченко написала власниці закладу та розповіла у соцмережах про жахливу ситуацію.

Втім, хазяйка кафе лише зазначила, що вирішення цього питання полягає в тому, що клієнти мають бігти до вбиральні консьєржів, які є у кожному під'їзді будинку.

Після недовготривалого листування Мірошниченко заблокували на сторінках самого бару. Крім того, модератори видалили всі коментарі користувачів зі згадуванням цієї ситуації.