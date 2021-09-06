У Київському барі не пустили 3-річну дівчинку до вбиральні, бо та – "для персоналу"
6 вересня 2021 , 16:51Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Інни Мірошниченко
Бариста заборонив піти до туалету дитині, яка кожного дня з батьками відвідує цей заклад. Мотиви такого вчинку працівника кафе залишаються невідомими.
За словами телеведучої Інни Мірошниченко, з донькою якої стався цей прикрий випадок, вона намагалася з'ясувати всі обставини інциденту у власниці. Втім, жінку заблокували без якихось пояснень та вибачень.
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Сталася ця подія днями в одному з барів на вулиці Вишгородській, 45.
Санвузол лише для персоналу
- За словами потерпілої, вона кожного дня купляє собі в цьому кафе каву та солодощі для дитини.
- Дівчинка сиділа з мамою за столиком на вулиці, після чого забігла всередину та попросилася до туалету. Однак бариста їй відмовив та сказав, що користуватися вбиральнею можуть тільки працівники закладу.
- Після повернення додому Мірошниченко написала власниці закладу та розповіла у соцмережах про жахливу ситуацію.
- Втім, хазяйка кафе лише зазначила, що вирішення цього питання полягає в тому, що клієнти мають бігти до вбиральні консьєржів, які є у кожному під'їзді будинку.
Після недовготривалого листування Мірошниченко заблокували на сторінках самого бару. Крім того, модератори видалили всі коментарі користувачів зі згадуванням цієї ситуації.