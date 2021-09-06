По словам телеведущей Инны Мирошниченко, с дочерью которой произошел этот досадный случай, она пыталась выяснить все обстоятельства инцидента у владелицы. Впрочем, женщину заблокировали без каких-то объяснений и извинений.

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Произошло это событие на днях в одном из кафе на улице Вышгородской, 45.

Санузел только для персонала

По словам потерпевшей, она каждый день покупает себе в этом кафе кофе и сладости для ребенка.

Девочка сидела с мамой за столиком на улице, после чего забежала внутрь и попросилась в туалет. Однако бариста ей отказал и сказал, что пользоваться уборной могут только работники заведения.

По возвращении домой Мирошниченко написала владелице заведения и рассказала в соцсетях об ужасной ситуации.

Впрочем, хозяйка кафе лишь отметила, что решение этого вопроса заключается в том, что клиенты должны бежать в уборную консьержей, которые есть в каждом подъезде дома.

После недолгой переписки Мирошниченко заблокировали на страницах самого заведения. Кроме того, модераторы удалили все комментарии с упоминанием этой ситуации.