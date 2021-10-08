У київському метро побачили вкрай незвичний поїзд з технологічними вагонами

Синьою гілкою підземки Києва почав рухатися поїзд з модернізованих вагонів. Він обладнаний новою навігаційною системою, яку наразі працівники метро лише тестують.

Новий поїзд складається з модернізованих вагонів, які було побудовано ще у 1981 – 1984 роках. Корпус вагонів для них зробили зі склопластику. Кабіну машиніста оснастили підігрівом, кондиціонером та іншими технологічними речами.

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Пасажири, яким пощастило проїхатися у новому поїзді, у захваті від системи навігації.

Можна побачити, де саме їде поїзд



Поїзд з такою технологією у Києві лише один / Фото "Сьогодні"

Відомо, що вагони потягу оснащені інтерактивною схемою синьої гілки. Система підсвічує станції, які вже проїхав поїзд.

Крім того, у вагонах встановили нові вікна та дверні обладнання.

Освітлюють салон за допомогою світлодіодів, які є набагато енергоефективними у порівнянні з застарілими світильниками.

Також у кабіні машиніста встановили новий пульт управління, вітрове скло з електропідігрівом та дзеркала заднього виду.

У метро Києва кажуть, що технологія навігації з фіксацією станції наразі лише тестується.



Поїзд – модернізований повністю, а навігаційна система – це тільки один його пункт. Таке нововведення дійсно вимагає тривалого тестування. Також необхідно передбачити фінансування на програму з модернізації,

– підкреслили у комунальному підприємстві.

Коли у метро Києва можуть з'явитися інші поїзди з подібними функціями, наразі невідомо.