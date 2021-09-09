У київському парку дві компанії, які билися між собою, накинулися на бійців Муніципальної варти

Вісім п'яних зловмисників з'ясовували між собою стосунки, але при появі правоохоронців кинулися на них з кулаками. Внаслідок нападу працівники Муніципальної охорони отримали досить серйозні пошкодження.

Інцидент стався вночі 9 вересня у парку Перемоги. Бійці мунварти помітили, як дві п'яні компанії влаштували масову бійку між собою.

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Правоохоронці одразу ж побігли розбороняти чоловіків та дівчат, які порушували спокій.

Закликали бити охорону



У нападі на правоохоронців брали участь 8 осіб / Фото Муніципальної варти Києва

При появі охоронців хтось з порушників почав кричати, аби всі били муніципалів.

Через це зловмисники швидко забули про конфлікт між собою та кинулися на правоохоронців.

Внаслідок бійки один з бійців мунварти отримав перелом руки. У іншого діагностували струс мозку.

Двох з 8 нападників вдалося затримати. Їх передали слідчим. Інші зловмисники втекли.

Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо. Однак у Муніципальній варті підкреслили, що всіх порушників притягнуть до відповідальності.



Всі учасники бійки були нетверезими / Фото муніципальної варти Києва

Повний текст допису пресслужби Муніципальної варти у телеграмі:

Масова бійка в парку Перемоги.

Дві нетверезі компанії у складі вісім осіб, з'ясовували між собою стосунки, за допомогою кулаків та грубої сили. Розбороняти їх довелось наряду Муніципальної охорони.

Замість припинення бійки, хтось з них крикнув "Бий охорону!" І натовп кинувся з кулаками вже на койотів, забувши про попередній конфлікт.

В результаті двох нападників затримано на місці, передано поліції. Решта пустилась хто куди.

Перелом руки в одного з охоронців, струс мозку в іншого. Негідників буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Ми прослідкуємо.