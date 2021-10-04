У київському парку на Подолі охоронець ударив жінку по обличчю

Двоє дівчат відпочивали у парку Гейдара Алієва на Глибочицькій вулиці у Києві, коли до них підійшов охоронець. Він без жодних слів ударив одну з них по обличчю.

Інцидент стався ввечері 3 жовтня у Подільському районі столиці. Одна з дівчат зняла на відео момент удару подруги та виклала запис до соцмережі.

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Потерпіла стверджує, що жодного конфлікту між ними та охоронцем не було.

Підійшов з пляшкою вина

Судячи з відео, яке опублікували у "Києві оперативному", охоронець парку імені Гейдара Алієва піднявся до дівчат сходами, коли вони сиділи на одній з лавочок.

Чоловік з плякою вина у руках підійшов до дівчини та ударив її.

У коментарях до допису користувачі зазначили, що пляшку ці ж дівчата нібито залишили на іншій лавочці, а у відповідь на прохання її прибрати потерпіла нібито відреагувала не зовсім мирно.

Сама ж дівчина розповіла, що прийшла до парку з подругою та принесла їжу і пляшку вина.



Охоронець попередив, що пити не можна. Ми пляшку й не відкрили. Він прийшов за дві хвилини, почав грубо виганяти нас, подруга почала знімати хамство. І за секунду він вдарив,

– зазначила дівчина.

Після побиття дівчата викликали на місце події поліцію, а постраждала написала на охоронця заяву.

Як саме кваліфікували інцидент правоохоронці, наразі невідомо.

Дивіться відео побиття дівчини охоронцем у київському парку (18+):