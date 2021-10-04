Инцидент произошел вечером 3 октября в Подольском районе столицы. Одна из девушек сняла на видео момент удара подруги и выложила запись в соцсети.

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Потерпевшая утверждает, что никакого конфликта между ними и охранником не было.

Подошел с бутылкой вина

Судя по видео, которое опубликовали в "Киеве оперативном", охранник парка имени Гейдара Алиева поднялся к девушкам по лестнице, когда они сидели на одной из скамеек.

Мужчина с бутылкой вина в руках подошел к девушке и ударил ее.

В комментариях к сообщению пользователи отметили, что бутылку эти же девушки якобы оставили на другой скамейке, а в ответ на просьбу ее убрать потерпевшая якобы отреагировала не совсем мирно.

Сама же девушка рассказала, что пришла в парк с подругой и принесла еду и бутылку вина.

Охранник предупредил, что пить нельзя. Мы бутылку и не открыли. Он пришел через две минуты, начал грубо выгонять нас, подруга начала снимать хамство. И через секунду он ударил,

– отметила девушка.

После избиения девушки вызвали на место происшествия полицию, а пострадавшая написала на охранника заявление.

Как квалифицировали инцидент правоохранители, пока неизвестно.

Смотрите видео избиения девушки охранником в киевском парке (18+):