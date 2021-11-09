У київському секонд-хенді відвідувачі влаштували бійку за футболку

Силою намагалися поділити між собою футболку, яка їм обом сподобалася. Сталося це в одному з секонд-хендів Києва 9 листопада.

Очевидці інциденту зробили запис відчайдушної бійки хлопців, у якій ніхто з них не переміг. За розбірками між клієнтами магазину спостерігали жінки та діти.

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Охоронців у закладі, судячи з усього, не було.

Переміг літній чоловік

Інцидент стався вдень 9 листопада, коли до магазину привезли новий товар.

Хлопці майже одночасно побачили футболку, яку обидва захотіли придбати.

Поділити річ цивільно вони не могли, тому між ними сталася бійка.

Один з учасників розбірок повалив іншого у ящик з одягом та почав бити.

У цей час футболку вирвав з рук хлопця літній чоловік. Йому вона, судячи з усього, і дісталася.

На бійку відреагували численні її свідки, які вимагали від хлопців терміново зупинитися. Чим саме закінчився інцидент, наразі невідомо.

Дивіться відео бійки через футболку у київському секонд-хенді: