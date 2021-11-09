Очевидцы инцидента сделали запись отчаянной драки парней, в которой никто из них не победил. За разборками клиентов наблюдали женщины и дети.

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Охранников в заведении, судя по всему, не было.

Победил пожилой мужчина

Инцидент произошел 9 ноября, когда в магазин привезли новый товар.

Парни почти одновременно увидели футболку, которую оба захотели приобрести.

Поделить вещь цивилизованно они не могли, поэтому между ними произошла драка.

Один из участников разборок повалил другого в ящик с одеждой и стал избивать.

В это время футболку вырвал из рук парня пожилой мужчина. Ему она, судя по всему, и досталась.

На драку отреагировали многочисленные ее свидетели, требовавшие от парней срочно остановиться. Чем именно закончился инцидент, на данный момент неизвестно.

Смотрите видео драки из-за футболки в киевском секонд-хенде: