У київському супермаркеті охоронець та покупчиня пошарпалися через підозру в крадіжці

У столичному супермаркеті на бульварі Академіка Вернадського, 16 трапився конфлікт між охоронцем та дівчиною. Відповідне відео з'явилося у мережі 30 листопада.

У процесі сварки співробітник магазину та покупчиня навіть застосували силу один одного. Приводом для з'ясування стосунків стала підозра клієнтки у крадіжці.

Актуальне У столичному гей-клубі охоронець побив відвідувача: хлопець запідозрив гомофобію

Тримав силоміць і намагався обшукати

Вирішивши, що дівчина поцупила товар і сховала його в рукав куртки, чоловік затримав її. Зрештою покупчиня нібито показала йому свій одяг, але там нічого не було.

Втім на цьому охоронець не зупинився і почав хапати її за наплічник, вважаючи, що вона щось заховала у ньому.

Клієнтка запропонувала показати і вміст рюкзака, але чоловік не вгавав і продовжив її сіпати. Після цього дівчина почала відбиватися від нього.

За вказаною адресою розташований суперемаркет мережі "Фора".



Дівчина почала відбиватися від охоронця, коли він посіпав її / Скриншот відео

Охоронцю дорікнули незнанням законів

Згодом у розмову втрутився чоловік, який став свідком події. Він сказав охоронцеві, що сам працює у цій сфері, а тому знає, що його колега не має жодного права зачіпати іншу людину чи тим паче обшукувати її. Також небайдужий запропонував викликати поліцію.

У Києві охоронець суперматкету та покупчиня влаштували штовханину: відео

Текст публікації "Києва оперативного":

Охоронець запідозрив жінку у крадіжці і затримав її. Казав, що вкрадене у рукаві її куртки. Дівчина показала, але там нічого не було. Тоді чоловік почав хапати дівчину за рюкзак і казати, що вкрадене там. Дівчина запропонувала показати і рюкзак, але той все одно не переставав її сіпати. Ну, і дівчина, звісно, відповіла… Київ, Вернадського, 16.