У київському зоопарку тріснуте скло у вольєрі заклеїли аплікацією
Джерело:"РБК-Україна"
У зоопарку Києва у вольєрі з ведмедями тріснуло скло. Тріщини вирішили заклеїти аплікацією, щоб відвідувачі не помітили їх.
На фото видно, що аплікацію навмисно приклеїли, щоб люди не помітили тріщин. Про курйоз у зоопарку розповіли 28 вересня.
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Хотіли приховати від людей
Тріщин на вікнах безліч. На світлинах добре видно, що їх хотіли приховати, бо все одно залишились сліди.
Також з фото можна зрозуміти, що заклеїли не одне вікно. Адже позаду фактично на кожній світлині інший краєвид.
У київському зоопарку тріщини на вікнах заклеїли аплікацією / Фото "РБК-Україна"
Тріщини заклеїли гілками з листочками, зробленими з кольорового паперу. Деякі аплікації трохи відчепилися.
У ЗМІ припускають, що через пошкодження на вікнах відвідувачі можуть постраждати. Адже вікно може тріснути сильніше і впасти комусь на голову.
Тріщини однаково видно / Фото "РБК-Україна"
Аплікації трохи повідпадали і зіпсувалися / Фото "РБК-Україна"