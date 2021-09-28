На фото видно, что аппликацию намеренно приклеили, чтобы люди не заметили трещин. О курьезе в зоопарке рассказали 28 сентября.
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Хотели скрыть от людей
Трещин на окнах множество. На фотографиях хорошо видно, что их хотели скрыть, потому что все равно остались следы.
Также с фото можно понять, что заклеили не одно окно. Ведь позади фактически на каждой фотографии другой вид.
В киевском зоопарке трещины на окнах заклеили аппликацией / Фото "РБК-Украина"
Трещины заклеили ветками с листочками, сделанными из цветной бумаги. Некоторые аппликации немного отцепились.
В СМИ предполагают, что из-за повреждений на окнах, посетители могут пострадать. Ведь окно может треснуть сильнее и упасть кому-то на голову.
Трещины одинаково видны / Фото"РБК-Украина"
Аппликации немного отпали и испортились / Фото "РБК-Украина"