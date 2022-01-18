У Київтеплоенерго пояснили, чому платіжки за грудень зросли майже на 20%

Попри те, що влада Києва гарантувала не збільшення тарифів на опалення для населення, мешканці столиці все ж таки отримали платіжки за грудень з чималими сумами. Пов'язано це зі зростанням обсягів споживання тепла внаслідок похолодання.

Чиновники Київтеплоенерго зазначили, що середньомісячна температура повітря у грудні була майже на 6 градусів нижчою, аніж у листопаді. Це, звісно, позначилося на споживанні тепла жителями столиці.

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Загалом у Києві в грудні 2021 на опалення будинків витратили на 16% енергії більше, ніж у листопаді.

В енергоефективних будинках сплачують набагато менше

У Київтеплоенерго підкреслили, що обсяги споживання теплової енергії будинками залежать від температури зовнішнього повітря, відповідно до якої регулюється температура теплоносія, а також від енергоефективності будинку.

Середня вартість опалення квадратного метра житла минулого місяця у Києві склала 26,8 гривні.

При цьому в будинках, де мешканці провели заходи зі збереження тепла, за опалення у грудні довелося платити на 20% менше, аніж в інших –майже 21 гривню за квадратний метр.

Через те, що участь у міських програмах співфінансування з енергоефективності може зменшити споживання тепла та, відповідно, вартість опалювання, у Київтеплоенерго закликали громадян порівняти теплоспоживання власних будинків з енергоефективними, а також ознайомитися з умовами участі у міських в програмах.

Тарифи для людей залишилися на рівні сезону 2020/2021

Також у товаристві нагадали, що завдяки владі Києва перед початком опалювального сезону було підписано меморандум про взаєморозуміння, який зберіг чинні тарифи на тепло та гарячу воду. Так, за 1 Гігакалорію користувачі платять 1654 гривні. Щоб стримати зростання тарифів, у Київраді додатково виділили з бюджету 2 мільярди гривень.