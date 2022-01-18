Чиновники Киевтеплоэнерго отметили, что среднемесячная температура воздуха в декабре была почти на 6 градусов ниже, чем в ноябре. Это, конечно, сказалось на потреблении тепла жителями столицы.
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Всего в Киеве в декабре 2021 на отопление домов потратили на 16% энергии больше, чем в ноябре.
В энергоэффективных домах платят гораздо меньше
В Киевтеплоэнерго подчеркнули, что объемы потребления тепловой энергии зданиями зависят от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома.
- Средняя стоимость отопления квадратного метра жилья в прошлом месяце в Киеве составила 26,8 гривны.
- При этом в домах, где жители провели мероприятия по сохранению тепла, за отопление в декабре пришлось платить на 20% меньше, чем в других –почти 21 гривну за квадратный метр.
- Из-за того, что участие в городских программах софинансирования по энергоэффективности может уменьшить потребление тепла и, соответственно, стоимость отопления, в Киевтеплоэнерго призвали граждан сравнить теплопотребление собственных домов с энергоэффективными, а также ознакомиться с условиями участия в городских в программах.
Тарифы для людей остались на уровне сезона 2020/2021
Также в компании напомнили, что благодаря властям Киева перед началом отопительного сезона был подписан меморандум о взаимопонимании, который сохранил действующие тарифы на тепло и горячую воду. Так, за 1 гигакалорию пользователи платят 1654 гривны. Чтобы сдержать рост тарифов, в Киевсовете дополнительно выделили из бюджета 2 миллиарда гривен.