Кличко назвав умови зупинки транспорту у Києві

Мер Києва Віталій Кличко не виключає ймовірності введення тотальних заборон у столиці. Це станеться, якщо ситуація з розповсюдженням COVID-19 у місті не буде покращуватись.

Про ймовірність запровадження жорсткого локдауну мер розповів під час термінового онлайн-брифінга. За словами Кличка, якщо жителі столиці продовжуватимуть порушувати карантинні вимоги, захворюваність буде лише збільшуватись.

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Це може призвести до колапсу медичної системи.

Медики працюють на межі можливостей

Міський голова зазначив, що наразі у Києві деякі лікарні повністю заповнені. У інших – є вільні ліжка, але ці медичні заклади стрімко заповнюються новими хворими.

Госпіталізують у столиці лише тих хворих, чий стан оцінюють як важкий.

Медична система Києва наразі майже перевантажена. Якщо ситуація не покращуватиметься, влада столиці буде вимушена вводити додаткові заходи.

Крім того, Кличко підкреслив, що від штаму Дельта набагато більше страждають діти та молоді люди. У лікарнях перебуває 85 дітей з COVID-19 та підозрою на це захворювання. 4 малюків – у реанімаціях.

У зв'язку з такою ситуацією міський голова закликав киян вакцинуватися, а також дотримуватися чинних протиепідеміологічних вимог. Кличко нагадав всім, що у КМДА вирішили не зупиняти транспорт у сподіванні, що ним користуватимуться щеплені за умов дотримання карантину. Якщо ситуація остаточно вийде з-під контролю, рух транспорту для всіх можуть заборонити.