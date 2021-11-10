О вероятности введения жесткого локдауна мэр рассказал во время срочного онлайн-брифинга. По словам Кличко, если жители столицы будут продолжать нарушать карантинные требования, заболеваемость будет только увеличиваться.
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Это может привести к коллапсу медицинской системы.
Медики работают на грани возможностей
- Городской голова отметил, что в Киеве некоторые больницы полностью заполнены. В других – есть свободные кровати, но эти медицинские учреждения стремительно заполняются новыми больными.
- Госпитализируют в столице только тех больных, чье состояние оценивают как тяжелое.
- Медицинская система Киева почти перегружена. Если ситуация не будет улучшаться, власти столицы будут вынуждены вводить дополнительные меры.
Кроме того, Кличко подчеркнул, что от штамма Дельта гораздо больше страдают дети и молодые люди. В больницах находится 85 детей с COVID-19 и подозрением на это заболевание. 4 малышей – в реанимациях.
В связи с такой ситуацией городской голова призвал киевлян вакцинироваться, а также соблюдать действующие противоэпидемиологические требования. Кличко напомнил всем, что в КГГА решили не останавливать транспорт в надежде, что им будут пользоваться привитые при соблюдении карантина. Если ситуация выйдет из-под контроля, движение транспорта для всех могут запретить.