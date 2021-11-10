О вероятности введения жесткого локдауна мэр рассказал во время срочного онлайн-брифинга. По словам Кличко, если жители столицы будут продолжать нарушать карантинные требования, заболеваемость будет только увеличиваться.

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Это может привести к коллапсу медицинской системы.

Медики работают на грани возможностей

Городской голова отметил, что в Киеве некоторые больницы полностью заполнены. В других – есть свободные кровати, но эти медицинские учреждения стремительно заполняются новыми больными.

Госпитализируют в столице только тех больных, чье состояние оценивают как тяжелое.

Медицинская система Киева почти перегружена. Если ситуация не будет улучшаться, власти столицы будут вынуждены вводить дополнительные меры.

Кроме того, Кличко подчеркнул, что от штамма Дельта гораздо больше страдают дети и молодые люди. В больницах находится 85 детей с COVID-19 и подозрением на это заболевание. 4 малышей – в реанимациях.

В связи с такой ситуацией городской голова призвал киевлян вакцинироваться, а также соблюдать действующие противоэпидемиологические требования. Кличко напомнил всем, что в КГГА решили не останавливать транспорт в надежде, что им будут пользоваться привитые при соблюдении карантина. Если ситуация выйдет из-под контроля, движение транспорта для всех могут запретить.