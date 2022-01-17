Мер Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус. Про це повідомив він сам 17 січня.

Наразі політик перебуває на самоізоляції та працює з дому. Він зазначив, що сподівається на легкий перебіг хвороби, оскільки є вакцинованим.

До теми Мер Києва Кличко захворів на коронавірус

Закликав киян поберегтися

Очільник столиці уточнив, що дізнався про діагноз, зробивши тест. Кличко вже почав лікування і закликав киян не забувати, що небезпека досі поряд.

Будь ласка, бережіть себе! Бо вірус – агресивний і розповсюджується швидко. Будьте обережними, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей чи відвідуєте публічні місця, – наголосив мер.

Водночас він нагадав жителям Києва не забувати про дотримання елементарних протиепідемічних правил: носіння маски, дотримання дистанції в місцях скупчення людей, дезінфекція рук тощо.

Коли Кличко вперше інфікувався COVID-19

Вперше мер столиці України захворів на коронавірус у жовтні 2020 року – напередодні місцевих виборів.

Тоді його хвороба минула легко, й політик почувався добре.

Кличко припускав, що міг заразитися під час відвідувань інфекційних відділень київських лікарень.



Різниця між коронавірусом, грипом та застудою / Інфографіка 24 каналу

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Текст публікації Віталія Кличка:

Друзі! Новина для мене – невтішна. Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому.

Будь ласка, бережіть себе! Бо вірус – агресивний і розповсюджується швидко. Будьте обережними, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей чи відвідуєте публічні місця. Дотримуйтеся правил!