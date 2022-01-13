Кличко визнав, що його водій нахабно порушив правила паркування, та опублікував фото штрафу
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що саме його Toyota Sequoia була припаркована майже впритул до пішохідного переходу. За словами міського голови, 13 січня, у день порушення, його водій сплатив штраф.
Про те, що водій мера, Павло Гетьман, дійсно порушив правила дорожнього руху, Кличко написав у своєму телеграмі. При цьому очільник столиці похизувався тим, що інспектори з паркування спрацювали дуже оперативно.
Дивіться також Водія Кличка звинуватили в нахабному паркуванні біля "зебри"
Штраф за неправильне паркування водій керівника КМДА оплатив через застосунок "Київ Цифровий".
Правила однакові для всіх
- Водій Віталія Кличка припаркував елітну Toyota Sequoia на вулиці Рейтарській у центрі Києва. Зробив він це у кількох метрах від пішохідного переходу.
- Факт порушення обурив киян, а відносно водія майже миттєво склали постанову.
- Заступник мера Києва Костянтин Усов наголосив, що правила дорожнього руху однакові для всіх. Саме через це працівники інспекції з паркування й вирішили оштрафувати порушника.
Сьогодні мій водій порушив правила паркування в столиці. Штраф уже сплачений через "Київ Цифровий". Інспекція з паркування спрацювала оперативно. Правила мають виконувати всі без виключення!
– зазначив Кличко.
Судячи з документа, який опублікував мер, водію довелося заплатити за недотримання правил 357 гривень – 340 гривень штрафу та ще 17 комісії.
Квитанція про сплачений штраф / Фото Віталія Кличка