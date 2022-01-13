Про те, що водій мера, Павло Гетьман, дійсно порушив правила дорожнього руху, Кличко написав у своєму телеграмі. При цьому очільник столиці похизувався тим, що інспектори з паркування спрацювали дуже оперативно.

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Штраф за неправильне паркування водій керівника КМДА оплатив через застосунок "Київ Цифровий".

Правила однакові для всіх

Водій Віталія Кличка припаркував елітну Toyota Sequoia на вулиці Рейтарській у центрі Києва. Зробив він це у кількох метрах від пішохідного переходу.

Факт порушення обурив киян, а відносно водія майже миттєво склали постанову.

Заступник мера Києва Костянтин Усов наголосив, що правила дорожнього руху однакові для всіх. Саме через це працівники інспекції з паркування й вирішили оштрафувати порушника.



Сьогодні мій водій порушив правила паркування в столиці. Штраф уже сплачений через "Київ Цифровий". Інспекція з паркування спрацювала оперативно. Правила мають виконувати всі без виключення!

– зазначив Кличко.

Судячи з документа, який опублікував мер, водію довелося заплатити за недотримання правил 357 гривень – 340 гривень штрафу та ще 17 комісії.



Квитанція про сплачений штраф / Фото Віталія Кличка