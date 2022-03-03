Кличко закликав киян не залишати автомобілі біля залізничного вокзалу
3 березня 2022 , 12:26Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Біля залізничного вокзалу у Києві люди масово залишають свої автомобілі. Згодом їх можуть конфіскувати на потреби оборони.
Автівки блокують проїзд до вокзалу. А там триває евакуація дітей та жінок.
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Безконтрольно залишені на Привокзальній площі авто, що блокують проїзд і швидку евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони і захисту Києва. Тому не залишайте свої автівки там, де вони заважають,
– наголосив мер.
Наразі покинуті автомобілі евакуюють на сусідні вулиці – Жилянську, Саксаганського та інші.
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