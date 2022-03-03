Автомобили блокируют проезд к вокзалу. А там идет эвакуация детей и женщин.
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Бесконтрольно оставленные на Привокзальной площади автомобили, блокирующие проезд и быструю эвакуацию, могут быть конфискованы на нужды обороны и защиты Киева. Поэтому не оставляйте свои авто там, где они мешают,
– подчеркнул мэр.
Пока заброшенные автомобили эвакуируют на соседние улицы – Жилянскую, Саксаганского и другие.
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