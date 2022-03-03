Автівки блокують проїзд до вокзалу. А там триває евакуація дітей та жінок.

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Безконтрольно залишені на Привокзальній площі авто, що блокують проїзд і швидку евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони і захисту Києва. Тому не залишайте свої автівки там, де вони заважають,

– наголосив мер.

Наразі покинуті автомобілі евакуюють на сусідні вулиці – Жилянську, Саксаганського та інші.

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