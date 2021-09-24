У КМДА оцінили шанси закриття транспорту на час локдауну

Заступник мера Києва Микола Поворозник сподівається на те, що повного закриття транспорту можна буде уникнути. Однак посилення карантинних норм все ж таки цілком можливе.

За словами заступника голови КМДА, місто намагатиметься обійтися без закриття транспорту. Однак при цьому місцева влада все ж таки розглядає можливість повного локудауну.

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Для цього посадовці готують електронні перепустки для обмеження використання транспортом для всіх бажаючих.

Надія на вакцинацію

Як стверджує Поворозник, у КМДА розцінюють ймовірне закриття транспорту як дуже болючий для міста крок.

Через наслідки від обмеження проїзду Київ ризикує зупинитися. Тому у владі сподіваються на те, що кількість вакцинованих людей не дасть вірусу розповсюджуватися та перевантажувати лікарні.

Станом на 24 вересня у КМДА обробили заяви понад 1000 підприємств, які входять до об'єктів критичної інфраструктури.



Це буде дуже важкий крок, я сподіваюся, що кількість вакцинації, проведеної в місті, досить велика і обмежувальні заходи дадуть можливість не закривати транспорт,

– зазначив Поворозник.

Локдауну не уникнути

Як кажуть експерти, попри те, що Київ лідирує за рівнем вакцинації населення, уникнути тотальних обмежень навряд вдасться. Оскільки кількість не щеплених залишається дуже великою, а Дельта розповсюджується дуже швидко.

Крім того, у лікарнях вже суттєво відчувають початок чергової хвилі COVID-19, оскільки до них привозять дедалі більше важких хворих.

Найбільш серйозні побоювання щодо розповсюдження коронавірусної інфекції у експертів викликає те, що у Києві майже ніхто не носить засоби захисту.