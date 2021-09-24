В ефірі одного з телеканалів мер столиці зазначив, що місцева влада власними зусиллями підготувала понад 4100 ліжок у медичних закладах. 98% з них нібито забезпечені подачею кисню.

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Також для медичних закладів закупили достатню кількість засобів захисту та необхідних ліків.

Київ готовий до розгортання додаткових ліжок

За словами Кличка, за необхідності у лікарнях можуть збільшити кількість ліжкомісць. Також у медичних закладах є 490 апаратів штучної вентиляції легень.



Ми готові до найгіршого сценарію. Але робимо все, щоб його не допустити. Місто продовжує підтримувати медичних працівників столиці, виплачуючи їм надбавку до заробітної платні. Бо ми повинні підтримувати тих, хто рятує здоров’я і життя киян, щодня наражаючи на небезпеку своє життя,

– підкреслив Кличко.

Кількість хворих швидко зростає