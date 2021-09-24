В эфире одного из телеканалов мэр столицы отметил, что местные власти собственными усилиями подготовили более 4 100 коек в медицинских учреждениях. 98% из них якобы обеспечены подачей кислорода.

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Также для медицинских учреждений закупили достаточное количество средств защиты и необходимых лекарств.

Киев готов к развертыванию дополнительных коек

По словам Кличко, при необходимости в больницах могут увеличить количество койко-мест. Также в медицинских учреждениях есть 490 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Мы готовы к худшему сценарию. Но делаем все, чтобы его не допустить. Город продолжает поддерживать медицинских работников столицы, выплачивая им надбавку к заработной плате. Потому что мы должны поддерживать тех, кто спасает здоровье и жизнь киевлян, ежедневно подвергая опасности свою жизнь,

– подчеркнул Кличко.

Количество больных быстро растет